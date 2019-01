To skadde etter syrelekkasje i Florø

innenriks

Det er ei blanding av maursyre og nitrat som har leke ut på industriområdet, opplyser politiet.

– Tre bygg har vorte evakuerte, og til saman 117 personar. I tillegg har politiet oppretta ei tryggingssone på 200 meter, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

To personar har fått lettare skadar, og ytterlegare ti skal vere inne for helseundersøkingar.

Brannmannskap driv no med nedkjøling av skadeområdet.

– Det skal ikkje vere fare for at røyk eller gass går inn mot busetnaden, men vi held dette under observasjon med tanke på vindretning, seier Knappen.

