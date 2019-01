Sp vil ha pensjon frå første krone

innenriks

Partiet vil no be regjeringa setje ned eit partssamansett utval for å få det til, skriv Fri Fagbevegelse.

– Det er svakheiter i pensjonssystemet i dag knytt til å få ei rettferdig fordeling. Prinsippet om pensjon frå første krone er eit legitimt krav, seier Sps finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik.

Det har lenge vore uklart om Senterpartiet ville støtte Arbeidarpartiet og SV i kravet om pensjon frå første krone. I dag har ein rett til tenestepensjon for berre den delen av lønna som overstig grunnbeløpet til folketrygda på 96.883 kroner.

Men med KrFs eventuelle inngang i regjeringa, kan saka allereie vere tapt. Dei tre regjeringspartia Høgre, Frp og Venstre er sterkt imot forslaget.

Finanskomiteen skal levere innstillinga si i saka 29. januar.

