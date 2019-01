Solberg: Historisk dag med firepartiregjering

innenriks

– Eg er veldig glad for å stå her saman med forhandlingsleiarane frå Frp, Venstre og KrF. Etter to veker er vi einige om ei regjeringsplattform. Han er godkjent i alle parti, sa Solberg.

Ho møtte pressa på Gardermoen saman med Venstre-leiar Trine Skei Grande, Frp-leiar Siv Jensen og KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er ein historisk dag. Noreg får den første ikkje-sosialistiske fleirtalsregjeringa sidan 1985, understreka ho.

– Mange land opplever ustabilitet, men vi har gjennom gode, men tøffe forhandlingar funne saman. Det viser at dei fire partia har ein vilje til å finne løysingar og lage kompromiss. Vi står saman om verdien av å byggje eit samfunn nedanfrå, sa statsministeren.

