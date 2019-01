Seks personar til sjukehus etter syrelekkasje i Florø

innenriks

Det er ei blanding av maursyre og nitrat som har leke ut på industriområdet og danna ein gass, opplyser politiet.

– Til saman har 130 personar vorte evakuerte frå området. I tillegg har politiet oppretta ei tryggingssone på 200 meter, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

38 personar har vore til legesjekk og 6 av desse er sende til Førde sjukehus for observasjon.

– Det går framleis føre seg kjøling av tankane, og i tillegg er straumen kutta i området på den aktuelle staden, seier Knappen.

Brannmannskap jobbar framleis med nedkjøling av skadeområdet og opplyser at dei har god kontroll på varmeutviklinga.

– Det skal ikkje vere fare for at røyk eller gass går inn mot busetnaden, men vi held dette under observasjon med tanke på vindretning, seier Knappen.

Til Sysla seier marknadsansvarleg Beate Grønnevik hos INC Gruppen, som eig Fjord Base, at det dreier seg om ein menneskeleg feil.

– Det er snakk om ei feilfylling, der to stoff som ikkje skulle blandast, har vorte blanda i ein tank, seier ho.

Som følgje av feilblandinga vart det ei gassutvikling på staden, og totalt sju bygg er evakuerte.

(©NPK)