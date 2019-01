Restauranteigarar i Stavanger dømde for tvangsarbeid

innenriks

Ifølgje dommen i Stavanger tingrett vart fire kokkar utnytta av restauranteigarane. Mannen på 41 år og kvinna på 36 år vart dømde for menneskehandel ved tvangsarbeid og fekk fengsel i høvesvis to år og to månader og eitt år og seks månader. Dei må betale 670.000 kroner og 215.000 kroner i erstatning til to av kokkane, i tillegg til 55.000 kroner i oppreising til alle fire fornærma, skriv Stavanger Aftenblad.

Det var kokkane sjølve som varsla Arbeidstilsynet i Stavanger om forholda i desember 2014. Etter tre dagar aksjonerte politiet og Arbeidstilsynet, og restauranteigarane hamna i varetekt.

I dommen blir det beskrive svært dårlege arbeidsforhold for dei indiske kokkane. Kjøkkenet dei jobba i, var på 27 kvadratmeter, og i delar av lokalet var takhøgda på 1,6 meter. Dermed var dei tilsette tvungne til å stå breibeint og med bøygd hovud for å jobbe.

Ekteparet opererte òg med eit fiktivt lønnssystem der det vart innrapportert norsk tariff og norsk lønn, men i røyndommen vart det utbetalt mykje mindre summar i rupi som vart sende rett til familien til kokkane i India.

