Politifolk flest ser ikkje poenget med politireforma

Det kjem fram i ei undersøking som professorane Catrine Filstad og Tom Karp la fram på Politihøgskolen torsdag ettermiddag, ifølgje Politiforum.

Dei har gjennomført feltundersøkingar, observasjonar, samtalar og spørjeundersøkingar med 4.500 polititilsette om politireforma.

Resultata viser at 80 prosent meiner at det førebyggjande arbeidet blir enten dårlegare eller det same som før reforma, og nesten like mange meiner det same om beredskapen. 70 prosent meiner tilgjenge for publikum har vorte dårlegare. Nesten ingen av dei spurde har tru på at reforma gir betre ressursutnytting, ifølgje magasinet.

– Vi ser tydeleg at vi er på veg i feil retning. I mange tilfelle har vi for få politibetjentar, og avstanden til publikum aukar. Det er interessant, men samtidig også trist, å sjå at dette i så stor grad ser ut til å bli bekrefta i forskinga som skal leggjast fram i dag, seier leiar Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til Politiforum.

