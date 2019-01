Omtrent uendra på Oslo Børs

innenriks

Aker BP fekk ein auke på 4,8 prosent og enda på 275,80 kroner. Selskapet var det desidert mest omsette, og aksjar for 547 millionar kroner skifta eigar. Løftet kom etter at Aker BP presenterte ei positiv utvikling for 2018 og store vekstambisjonar kombinert med reduserte produksjonskostnadar i åra som kjem.

Blant dei andre selskapa som var mest omsette torsdag, vart sluttkursen 189,50 kroner (-0,1 prosent) for Equinor. Sjømatselskapet Mowi avslutta på 185,15 kroner, etter ein oppgang på 1 prosent, Norsk Hydro gjekk tilbake med -1,9 prosent til 40,76 kroner, og DNB svekte seg 0,4 prosent og vart notert til 152,05 kroner ved børsslutt.

Dagens vinnar, som plasserte seg rett framfor Aker BP, var Rec Silicon. Silisiumprodusenten hadde ein kursauke på 8,2 prosent og ein sluttkurs på 0,72 kroner. Tapar var sjømatselskapet Bakkafrost, som fekk redusert aksjeverdien med 2,5 prosent og enda på ein kurs på 428,60 kroner per aksje.

Det var nedgang for alle dei viktigaste europeiske indeksane. DAX 30 i Frankfurt vart redusert med 0,1 prosent. FTSE 100 i London gjekk tilbake 0,3 prosent, og det same gjaldt CAC 40 i Paris.

Eitt fat nordsjøolje vart ved 17-tida torsdag omsett for 60,75 dollar.

(©NPK)