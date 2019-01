FpU vurderer nei ved abortinnstrammingar

innenriks

– Vi har løfta fram abort som ei av dei aller viktigaste sakene i denne regjeringsplattforma. Vi vil ikkje stille noko ultimatum, men dersom KrF skulle ha fått gjennomslag for abort, er det òg svært nærliggjande for FpU å stemme nei til regjeringsplattforma, seier Brännström til VG.

Avisa melde onsdag at kampen til KrF for å stramme inn paragraf 2c i abortlova, som opnar for seinabort i tilfelle der fosteret har alvorleg sjukdom, ikkje førte fram. KrF skal likevel ha fått gjennomslag for innstrammingar i moglegheita for fosterreduksjon, ofte kalla tvillingabort.

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark sa til Vårt Land onsdag at han vil stemme ned regjeringsplattforma viss ho inneheld endringar av abortlova, og sa at minst ti av dei 38 landsstyremedlemmane til partiet vurderer å gjere det same på landsstyremøtet på torsdag på Gardermoen.

– Viss dette stemmer, kjem eg framleis til å stemme mot regjeringsplattforma. For viss du snur litt på det, så er dette den største innstramminga i abortlova sidan ho vart vedteken for 40 år sidan, seier Hansmark til NRK.

Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot sa under NRKs Politisk kvarter måndag at ho er bekymra dersom KrF har fått gjennomslag for endringar i abortlova og bioteknologi, som assistert befruktning og eggdonasjon.

