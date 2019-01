Astrup: – Vi treng ny kunnskap, også når han utfordrar oss

innenriks

– Det nye denne kommisjonen har gjort, er å prøve å bryte ned dei faglege siloane, og dessutan å sjå ting i samanheng. Det tenker eg er veldig bra. Så vil det vere ulike meiningar om oppmodingane rapporten kjem med, seier Astrup til NTB.

Viktig med debatt

Utviklingsministeren meiner at det vil vere viktig å opne for ein debatt om maten, og korleis matproduksjonen i eit langsiktig perspektiv skal føregå for å vere berekraftig.

Ein slik debatt er noko også Gunhild Stordalen, grunnleggjaren av organisasjonen EAT, ønsker velkommen.

– Det er utruleg viktig for å auke merksemda, men òg for å ta dette vidare. Dette er det første forsøket på å samanlikne kunnskapen vi har, og setje vitskapsmål. Vi har ikkje det endelege svaret, men vi har retninga. Det at vi debatterer og kjem saman for å finne løysingar, er jo også oppskrifta på korleis vi skal lykkast, seier ho.

Innspel til handlingsplan

Regjeringa arbeider for tida med ein handlingsplan for berekraftige matsystem, som skal sjå matsikkerheit, klimatilpassa landbruk og ernæring i samanheng. EAT-Lancet-rapporten vil såleis vere eit viktig innspel i arbeidet, opplyser Astrup.

– Ikkje minst handlar det om korleis vi skal innrette bistanden vår til landbruksproduksjon og helsepolitikk i fattige land. Så dette er viktige innspel, som også vil ha stor betyding i vårt eige land, seier han.

