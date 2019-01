Aleris føler seg stigmatisert av Fagforbundet

innenriks

24 personar som har jobba som konsulentar for Aleris Ungplan & Boi AS, har gått til retten fordi dei meiner dei skal behandlast som tilsette og ikkje vere sjølvstendig næringsdrivande. Dei har Fagforbundet i ryggen.

Selskapet sin advokat Eirik Edvardsen var krass i kritikken av påstandane motparten kom med i Oslo tingrett då saka opna måndag. Då vart Aleris skulda for å drive med arbeidslivskriminalitet.

– Det er ei grov skulding. Aleris opplever at det er stigmatiserande og misvisande, og det kan ikkje få stå uimotsagt, sa Edvardsen i innleiingsforedraget sitt torsdag.

Han viser til at Fagforbundet i haust melde selskapet, men at verken Økokrim, Arbeidstilsynet eller Skatteetaten fann grunnlag for å seie at det var straffbare forhold.

– Eg meiner saka no ber preg av å ha ein politisk undertone. Det er ikkje noko gale i det. Det er legitimt at ein er usamd når det gjeld bruk av sjølvstendige oppdragstakarar. Men eg synest ikkje domstolen er riktig arena for den typen kampar, seier Edvardsen.

Saksøkjarane har jobba eller jobbar med omsorg for rusmisbrukarar, psykiatriske pasientar eller pasientar med nedsett funksjonsevne. Sidan dei ikkje har vore tilsette på vanleg måte, har dei ikkje hatt rett til pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og heilagdagstillegg. Dei krev i snitt 1,3 millionar kroner betalt tilbake i tapte tillegg og ytingar.

Aleris' advokat viser til at konsulentane har hatt høgare honorar enn dei ville hatt i lønn, og dessutan hatt større fridom til å velje sjølv når og kor mykje dei skal jobbe.

– Oppdragsavtalane har vore inngåtte frivillig mellom partane, påpeikar Edvardsen.

