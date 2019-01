Unge Venstre-leiaren varslar abortopprør i landsstyret

innenriks

– Vi er ikkje innstilte på å utvide regjeringa for ein kvar pris. Om ein dreg regjeringa lenger vekk frå Venstre, ser eg ingen grunn til å stemme for plattforma, seier Hansmark til Vårt Land.

Torsdag samlast landsstyra i Høgre, Frp, Venstre og KrF for å ta stilling til resultatet av regjeringsforhandlingane. Allereie tysdag sa Hansmark til Dagbladet at han kjem til å stemme mot plattforma dersom KrF får gjennomslag for innskrenking av abortrettane. Det inkluderer også eit forbod mot såkalla tvillingabort som fleire har spådd at KrF kan få gjennomslag for.

Hansmark er éin av Unge Venstres to representantar i landsstyret. Den andre representanten til ungdomspartiet, nestleiar Konstanse Løfors, har også bekrefta at ho vil stemme mot regjeringsplattforma dersom KrF får abortgjennomslag.

Onsdag ettermiddag sa Hansmark til Vårt Land at han no veit om minst ti landsstyremedlemmer som kan komme til å stemme ned plattforma ved endring av abortlova. Unge Venstre-leiaren påpeikar at det er dei mest liberale i landsstyret han har snakka med. Venstres landsstyre består av 38 medlemmer.

