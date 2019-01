Stormberg gir 300.000 til WWF etter boikott frå ulvemotstandarar

innenriks

Stormberg la førre veke ut ei meiningsmåling på si Facebook-side der ein kunne stemme «nei til ulv» eller «la ulven leve», samtidig som dei igjen uttrykte standpunktet deira for å behalde ulven. Det vakte store reaksjonar hos kundane.

Til Dagens Næringsliv fortel selskapet at dei har fått 6.000 førespurnader eller kommentarar. Drygt 200 av dei har sagt at dei vil boikotte selskapet eller brenne Stormberg-produkta sine.

No vel selskapet å bruke den negative responsen til noko positivt for Verdsnaturfondet (WWF), som Stormberg er støttespelar til. For kvar trussel om boikott, teiknar selskapet eit rovdyrfadderskap hos naturfondet.

– Vi held på å telje opp no, men vi kjem nok opp i cirka 200 medlemskap. Det betyr 300.000 kroner til WWFs rovdyrfadderordning, seier kommunikasjonssjef Ida Kristine Moe til DN.

– Vi synest det er viktig at næringslivet ikkje lèt seg skremme til å ikkje stå opp for naturen, og det vi meiner er riktig, legg ho til.

45.100 personar deltok i Meiningsmålinga til stormberg som no er avslutta. 56 prosent stemde at dei ønsker at ulven skal leve, mens 44 prosent stemde imot.

