Odd Anders With: – Raude nettverk i KrF jobbar med stoppforsøk

innenriks

Resultatet av regjeringsforhandlingane er snart klart. Torsdag er det kalla inn til landsstyremøte i Høgre, Frp, Venstre og KrF der resultatet skal presenterast.

Onsdag kveld var det full aktivitet frå ei rekke KrF-arar i den raude fraksjonen som jobbar aktivt for å hindre at KrF går inn i regjering med Frp, opplyser With til Trønder-Avisa.

– Vi har kontinuerleg kontakt med einskildpersonar som sit i dei organa som får moglegheit til å avgjere saka torsdag. Både i landsstyret og stortingsgruppa, seier With.

Han bekreftar at fleire nettverk jobbar for å påverke både forhandlingsresultatet og eit regjeringssamarbeid.

Blant argumenta nettverka spesielt understrekar, er kor vanskeleg det vil bli for KrF å samarbeide med Frp vidare i det daglege sjølv om ein no blir einige om ei regjeringsplattform.

