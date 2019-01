Norwegian kuttar ei rad ruter og seks basar

innenriks

Avgjerda kjem i kjølvatnet av at Norwegian i oktober varsla at dei hadde sett i gang eit kostnadsprogram som skulle kutte minst to milliardar kroner i kostnadsnivået frå 2019, melder E24.

– Selskapet har komme til eit punkt der det må gjere nødvendige justeringar i ruteporteføljen for å betre berekrafta og dei finansielle resultata i ein veldig konkurranseprega marknad, seier kommersiell direktør og HR-ansvarleg Helga Bollmann Leknes i Norwegian.

– For tidleg å seie

Bollmann Leknes seier at måla deira er å sikre at så få kollegaer som mogleg blir påverka, men opplyser til E24 at det er for tidleg å seie kor mange tilsette som eventuelt kan bli sagt opp. Alt avheng av kor mange selskapet klarer å flytte og finne andre arbeidsoppgåver eller basar til.

Dei som blir ramma, vil få tilbod om å byte til basane i Oslo, Stockholm og Madrid, eller til Norwegians langdistansenettverk som blir drifta med Dreamliner-flya.

Endringar i løpet av våren

Kutta som er vedtekne, vil bli gjennomførte frå april og i løpet av året. Det er snakk om basar for 737–800- og 737Max-flya, som opererer på kort og mellomdistansenettverket.

Dreamliner-flåten vil ikkje bli påverka, sjølv om nokre pilotar må byte base.

Spania, Italia og USA

Basane som blir lagt ned er:

I Spania: Palma de Mallorca, Gran Canaria og Tenerife.

I Italia: Roma Fiumicino.

I USA: Stewart (utanfor New York) og Providence, Rhode Island (utanfor Boston).

I tillegg vil Norwegian legge ned basane for langdistansepilotar i Amsterdam, Bangkok og Fort Lauderdale, Florida, men kabinpersonalet her blir ikkje påverka.

Langdistansebasen i Roma skal fortsetje som tidlegare, og Norwegian understrekar at talet langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamliner blir verande det same som før.