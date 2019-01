Forfølging av kristne aukar, ifølgje rapport

innenriks

Nord-Korea ligg øvst på lista over dei 50 landa der det er farlegast å leve som kristen. Det blir anslått mellom 200.000 og 400.000 kristne er i arbeidsleirar, ifølgje World Watch List.

Lista som viser at forfølginga av kristne aukar, blir presentert onsdag på NLA Høgskolen i Bergen, der òg Raftostiftelsen og Den norske Helsingforskomiteen deltek.

I tillegg til Nord-Korea er det ti andre land som i 2019 blir rekna for å ha eit «ekstremt» nivå av forfølging. Organisasjonen opplyser at den statlege kontrollen aukar i mange delar av verda. Eit døme er Kina, der nye lover for religiøs verksemd tredde i kraft ved årsskifte i 2018.

Ifølgje Åpne Dører merkar dei ein ultranasjonalistisk trend der minoritetar blir sett på som forrædarar og blir pressa til å forlate trua si. Dei viser til India, og meiner regjeringa der fremmar det dei karakteriserer som eit hindufundamentalistisk syn.

I Nigeria vart over 3.700 kristne drepne i 2018, det er nesten dobbelt så mange som året før. Landet har den største delen rapporterte drap dokumentert i rapporten.

