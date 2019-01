DSB beklagar nødnett-svikt i Geiranger

innenriks

Også telefonsambandet og internett var nede som følgje av straumfeilen.

– Vi er lei oss for det som har skjedd, og må berre beklage. Men det vil aldri vere mogleg å sikre oss 100 prosent mot at nødnettet ikkje ramlar ut enkelte stader, seier avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) til Sunnmørsposten.

Nødnettet er eit digitalt samband for politi, brannvesen, helsetenesta og andre aktørar med nød- og beredskapsansvar. Det blir drifta av DSB.

Heier forklarer at det var fleire uhell som førte til problem med nødnettet.

– Vi har ein basestasjon på Dalsnibba. Men her er det ikkje straumkabel, så det må drivast med aggregat. Og vi kan ikkje sende folk dit med drivstoff før vêret tillèt det.

Samtidig hende ein teknisk feil hos Telenor som tok ut den andre vegen inn til basestasjonen, ifølgje Heier.

I tillegg var Geiranger isolert. Den eine av dei to vegane som fører til bygda er alltid vinterstengt, mens fylkesveg 63 måndag vart stengd på grunn av eit ras.

Nødnettet kom tilbake tysdag, men var framleis ustabilt.

