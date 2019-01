Sjukehuset i Tromsø slår alarm om livsfarleg dop i omløp

innenriks

Stoffet skal truleg ha kosta 35 menneske livet i Noreg sidan 2010, heiter det i ei pressemelding frå sjukehuset.

– Vi ønsker ikkje å seie noko om kvar pasienten har komme inn. Det vi kan seie er at pasienten er i live og at det dreier seg om eitt tilfelle, seier avdelingsoverlege Lena Aronsen ved avdeling for klinisk farmakologi ved UNN til Nordlys.

Ifølgje avisa vart tilfellet påvist torsdag førre veke.

Politiet informert

Sjukehuset har kontakta alle politidistrikt i Nord-Noreg og gjort dei merksame på at PMMA er i omløp.

– Vi veit ikkje nøyaktig kvar stoffet kjem frå. I to år har vi testa for stoffet ved UNN. Dette er første gong det er påvist her, seier Aronsen til avisa.

Ifølgje pressemeldinga er stoffet ofte omsett som amfetamin eller ecstasy, og brukarar er som regel ikkje klare over at dei tek det mykje giftigare PMMA. Stoffet har ein noko svakare og meir langsamt innsetjande ruseffekt enn amfetamin, og dermed aukar sannsynet for at brukarar tek meir, og får alvorlege forgiftingar.

Multiorgansvikt

Symptom blir skylda sentralstimulering med hjarterytmeforstyrringar, auka puls og blodtrykk, muskelspasmar, hallusinasjonar, respirasjonsforstyrringar og alvorleg forhøgd kroppstemperatur. Krampar, koma og multiorgansvikt kan òg skje.

Folkehelseinstituttet åtvara om stoffet for mange år sidan. I 2010/2011 førte stoffet til at 15 personar mista livet på berre ti månader.

(©NPK)