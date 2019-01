Riksrevisjonens undersøking avdekkjer for dårleg tilsyn i oljesektoren

innenriks

Riksrevisor Per-Kristian Foss seier det er svært alvorleg at tilsynet gav oljeselskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattforma før den var tryggleiksklarert.

I rapporten frå Riksrevisjonen heiter det at Petroleumstilsynet ikkje i tilstrekkeleg grad avdekkjer alvorlege tryggingsutfordringar og heller ikkje bruker dei reaksjonsmidla tilsynet rår over, når det er behov for det.

Sektor med høg risiko

– Det er alvorleg at Petroleumstilsynet har liten påverknad på tryggingsarbeidet til selskapa i det som er ein sektor med høg risiko for ulykker, med store konsekvensar for menneske, miljø og verdiar, seier Foss.

Riksrevisjonen viser til at Eni hadde store utfordringar med plattforma før den kom til Noreg, og at tilsynet derfor burde ha undersøkt den nøyare.

–Tilsynet burde har klargjort om alt var i orden før dei gav samtykke til å starte drifta, seier Foss i ei pressemelding.

Dagleg leiar i miljøstiftinga Bellona, Frederic Hauge, meiner det er heilt avgjerande at store parti som Høgre og Arbeidarpartiet tek på alvor det som kjem fram i undersøkinga.

– Dette er kanskje den meste dramatiske rapporten vi har fått nokosinne, seier han.

Veikskapar

Petroleumstilsynet skal sjekke at aktørane i petroleumsverksemda held høgt nivå innan helse, miljø, tryggleik og beredskap. Men Riksrevisjonens undersøking avdekkjer veikskapar ved tilsynspraksisen, og meiner at tilsynet ikkje bidreg til å avdekkje alvorleg tryggingsutfordringar.

Vidare blir det kalla kritikkverdig at selskapa ikkje betrar manglane sine og at tilsynet ikkje nyttar verkemiddel som stopp av verksemd eller tvangsmulkt ved behov.

Tiltak

SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken meiner Riksrevisjonens konklusjon viser at delar av oljeindustrien har eit farleg forhold til tryggleiken for både menneske og miljø.

– Styresmaktene må vurdere om det held å ha eit tillitsbasert system som vi har i dag, der Petroleumstilsynet trur at feil og manglar som blir peika på, blir retta opp. I tillegg må vi sjå om oljeselskap skal få fortsetje på norsk sokkel når dei fleire gonger gjer seg skuldige i tryggingsbrot, seier han til NTB.

– Må styrke legitimiteten

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) understrekar kor viktig det er med eit høgt tryggingsnivå i petroleumsverksemda.

I eit brev vedlagt rapporten frå Riksrevisjonen skriv ho at ambisjonen til regjeringa er at norsk petroleumsverksemd skal vere verdsleiande på HMS. Dette er ei målsetting som både Stortinget og ei samla næring stiller seg bak.

Haugli legg til at ho har bede Petroleumstilsynet om å syne og vidareutvikle måten å utøve tilsyn på og korleis reaksjonane skal brukast meir effektivt.

