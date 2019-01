Politiet i Finnmark fryktar GPS-forstyrringar i grenseområdet mot Russland

innenriks

Seinast førre veke opplevde finnmarkingane nye forstyrringar av GPS-signala, skriv The Barents Observer.

Politimeister Ellen Katrine Hætta seier tysdag til Politiforum at signala no fungerer som normalt, men ho er bekymra for at dette skal skje igjen. Hendinga førre veke var den femte sidan hausten 2017.

– Vår bekymring er at helikopter, bilar og alt av navigasjonsutstyr angir feil posisjon, fordi GPS-signala blir forstyrra. Vi fryktar at liv kan gå tapt fordi vi ikkje når fram i tide, seier ho.

Politiet og redningstenester er avhengige av gode GPS-signal mellom anna for å finne personar som treng hjelp i ekstremvêr.

Etterretningstenesta bekreftar at GPS-forstyrringar vart registrert 9. og 10. januar.

– Registreringane våre blir rapportert til relevante norske styresmakter, seier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i E-tenesta til TV 2

Forsvarsdepartementet har tidlegare bekrefta at forstyrringane som vart registrert mellom 16. oktober og 17. november i fjor, kom frå Kolahalvøya. Det avviste Russlands utanriksdepartement.

Hætta uttalar til The Barents Observer at politiet har teke opp problemet med Russlands tryggingspoliti (FSB), som ifølgje henne skulle sjå på saka.

(©NPK)