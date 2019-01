Klagestorm mot NRK etter nedlegging av naturprogram på radio

innenriks

Kringkastingsrådet har fått totalt 392 klager sidan førre møte i oktober. Det går fram av innkallinga til det første møtet i rådet i år, førstkommande torsdag.

115 av alle klagene var retta mot NRK P1s helgemorgon, og nedlegginga av dei to naturprogramma Naturens verden og Friluftsmagasinet.

Dei to programma vart lagde ned i oktober 2018. Mange lyttarar har uttrykt sakn etter dei to naturprogramma.

– Eg ønsker Friluftsmagasinet og Naturens verden tilbake på NRK laurdag og søndag morgon. Det er kvalitetsradio, skriv ein.

– Det nye programmet kan ikkje samanliknast med Friluftsmagasinet eller Naturens verden. Desse to programma kunne servere engasjerande reportasjar om tema som lokalmiljø, friluftsliv, global oppvarming, delegardar, småbruk og viltforvalting – alt med personleg vri, heiter det i ei anna klage.

I tillegg gjeld 106 klager NRK Dagsrevyen. 21 av desse var rette mot Dagsrevyens 60-årsjubileum. Fleire av klagarane meinte det var unødvendig å trekke USAs president Donald Trump inn i feiringa.

– At NRKs 60 årsfeiring skulle utarte til ein rein anti-Trump propaganda gjer at eg ønsker at lisenspengane mine går til eit anna formål, skriv ein av klagarane.

Ytterlegare 28 av klagene var spesifikt retta mot utanriks, mens NRK-sporten fekk 9 klager. 58 av klagene Kringkastningsrådet fekk i løpet av dei siste månadene handla om NRKs underhaldningstilbod.

