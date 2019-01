Equinor investerer 2,3 milliardar i Gullfaks-feltet

innenriks

Gullfaks-prosjektet, som inneber boring av sju nye brønnar, vart tysdag presentert på Oljeindustripolitisk Seminar som i desse dagane blir halde i Sandefjord. Konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel Arne Sigve Nylund i Equinor overleverte søknaden til olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg under seminaret.

– Vi har som ambisjon å halde fram med lønnsam produksjonen frå norsk sokkel i fleire tiår. Eit stort bidrag skal komme frå brønnar som kan borast billeg og raskt nær eksisterande infrastruktur, seier Nylund.

Dei nye brønnane skal borast i Shetlandsgruppa, som er eit kalkreservoar som ligg over hovudreservoaret på Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Kalkreservoaret har skapt utfordringar for boringsarbeidet, men ein brønntest i 2012 viste at det var mogleg å få god oljeproduksjon i reservoaret.

– Gullfaks-partnarane har derfor investert over ein milliard kroner i produksjonsbrønnar i denne formasjonen sidan 2013, som så langt har gitt over seks millionar fat olje frå Shetland/Lista fase 1, opplyser Equinor.

Oljedirektoratet omtalar prosjektet som eit positivt døme på at tette reservoar i nokre tilfelle kan utviklast lønnsamt gjennom gode studiar og ny teknologi.

(©NPK)