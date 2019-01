Talet på søknader om einerett til varemerke har auka kraftig

innenriks

– Dette er svært sterke tal. Dei viser at stadig fleire nordmenn forstår kva for ei tyding varemerke har for bedriftas forretningsutvikling og konkurransekraft, seier avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Patentstyret.

I fjor sende nordmenn inn nesten 4.800 slike søknader. Det er særleg i bransjar som IKT, kultur og underhaldning at det har vore ein betydeleg auke. Norgesgruppen toppar lista med 40 varemerkesøknader i 2018.

Samla vart det sendt inn 17.280 norske og utanlandske søknader i fjor, som er på nivå med 2017.

