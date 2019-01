Geiranger isolert – beredskapsferje er bestilt inn

innenriks

Innbyggarane i Geiranger var ei tid måndag utan både vegsamband, straum og telefon. Straumen var likevel tilbake rundt klokka 11.

Politiet melder på Twitter at brann- og helsepersonell er plassert på omsorgssenteret i Geiranger dersom det er behov for hjelp. Ifølgje politiet i Møre og Romsdal er det usikkert når vegen kan opnast igjen.

Fylkesveg 63 mellom Indreeide og Geiranger blir ikkje opna måndag, ifølgje Statens vegvesen. Det er bestilt beredskapsferje mellom Geiranger og Hellesylt. Tysdag klokka 11 kjem det ei ny vurdering av situasjonen.

Det dårlege vêret med kraftig vind og snøbyer har skapt fleire utfordringar, ikkje minst vanskelege køyreforhold. Ei rekke fjellovergangar var måndag ettermiddag heilt stengde eller hadde innført kolonnekøyring.

Vegtrafikksentralen opplyser om at det er fare for kolonnekøyring på E16 over Filefjell. Det er kolonnekøyring over E134 over Haukelifjell. Det same er det på riksveg 52 over Hemsedalfjellet og strekninga kan bli stengd. Riksveg 15 over Strynefjellet og fylkesveg 53 mellom Årdal og Tyin er begge stengde.

