Frp slit med flyktningpolitikk – kan stoppe ny regjering med skriftleg votering i landsstyret

innenriks

Problemet er at ein siger for eitt parti i desse sakene, vil vere eit tap for eit anna parti. Frp har varsla at dei ikkje har noko å gje i innvandringspolitikken.

Frp skal ha kravd ei innstramming i talet på kvoteflyktningar, noko som sit langt inne for Venstre og KrF, som heller vil utvide kvoten frå 3.000 til 5.000 flyktningar årleg. Ei sentral Frp-kjelde sa søndag til NRK at det å auke kvoten er «totalt og fullstendig og heilt uaktuelt».

Til samanlikn tok den raudgrøne Stoltenberg-regjeringa i si tid imot 1.000 årleg. Med 3.000 årleg er det no berre Australia og Canada som tek imot fleire i forhold til folketalet, ifølgje UDI-direktør Frode Forfang.

– Nye innstrammingar er viktig. Det ville vorte veldig vanskeleg å gå vidare med ei plattform utan at det er med, seier innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp til NRK.

Knapp tidsplan

I tolv dagar, sidan 2. januar har Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti sete i forhandlingar.

Når forhandlarane har vorte einige, skal sentrale politikarar i alle dei fire partia samlast fysisk for å gjennomgå plattforma og komme med råda sine. Dette skulle etter planen skje ved at landsstyra møttest måndag, men dette er no utsett.

Fredag ettermiddag melde NRK at regjeringsplattforma truleg vil bli presentert på måndag, men etter det NTB erfarer, kan det komme til å dryge til tysdag eller onsdag før plattforma blir lagt fram.

Skriftleg votering i Frp

Men ei skriftleg, hemmeleg votering i Frps landsstyre om den nye regjeringsplattforma kan setje ein stoppar for KrF i regjering

– Eg synest det er ei sjølvfølgje at det blir skriftleg votering. Det er mykje som skal stemmast over, og det er naturleg med skriftleg avstemming, slik at vi stemmer ut frå det hjartet ynskjer, seier fylkesleiar Tone E. Ims Larssen i Oslo Frp til Dagbladet.

Partinestor Carl I. Hagen, som ikkje sit i landsstyret, meiner mykje talar for at det blir ei skriftleg avstemming.

– Når det er skriftleg votering, treng ein ikkje ta omsyn til karriere og framtidige moglegheiter, seier Hagen.

Hagen avdramatiserer òg eit eventuelt resultat der Frp lukkar døra for KrF.

– Viss det ikkje blir ei bra løysing, fortset den sitjande regjeringa basert på Jeløya-avtalen.

Abort og alkohol

Ifølgje NRK er det grunn til å tru at KrF vil få gjennomslag for eit forbod mot såkalla tvillingabort, men at dette kanskje ikkje er nok for det splitta partiet.

Ein annan symboltung sak for KrF er alkoholpolitikken. Kjelder i partiet gir overfor NRK uttrykk for håp om å få reversert eit punkt frå den eitt år gamle Jeløy-fråsegna, som vart laga då Venstre gjekk inn i regjeringa i januar i fjor:

«Regjeringa vil vidareføre hovudlinjene i dagens alkoholpolitikk og innanfor ramma av dette gi kommunane større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalsstader».

KrF ynskjer ifølgje NRK å setje punktum etter «vidareføre hovudlinjene i dagens alkoholpolitikk». Det vil bety stopp for all liberalisering på dette feltet fram til neste stortingsval.

(©NPK)