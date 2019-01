Statens strålevern får nytt namn – blir DSA

innenriks

– Vi skiftar namn for å synleggjere rolla vår som direktorat betre. Vi ønsket også å gjere tydeleg arbeidet vi gjer knytt til atomtryggleik, seier direktør Ole Harbitz.

Namneendringa gjeld frå 1. januar i år, men samfunnsoppdraget er det same som før: å arbeide for å redusere negative følgjer av stråling og for auka atomtryggleik både nasjonalt og internasjonalt. Andre sentrale oppgåver er mellom anna å bidra til ikkje-spreiing av radioaktivt materiale, og dessutan sikre ein forsvarleg atomberedskap med god krisehandteringsevne.

