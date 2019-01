innenriks

Vind og stadvis dårleg sikt gjorde at vegen først vart stengd for lettare køyretøy, mens det vart innført kolonnekøyring for køyretøy på meir enn 7,5 tonn.

Klokka 1.16 opplyser Vegtrafikksentralen vest på Twitter at vegen er heilt stengt på grunn av uvêr. Det er førebels ikkje komme noko tidspunkt for når vegen kan ventast opna att.

