Konsernsjefen i Multiconsult sluttar

innenriks

Styret og Madsen har vore i dialog der ein no i fellesskap har funne det rett at andre tek over det vidare leiarskapet, melder selskapet i ei pressemelding.

Madsen går med ein gong, men skal framleis vere tilgjengeleg for konsernet i ein periode. Styret har utpeika Lars Opsahl som konstituert konsernsjef.

Madsen har vore konsernsjef i Multiconsult sidan 2012. I denne perioden har konsernet endra seg frå eit norsk ingeniørselskap til eit børsnotert konsern med integrerte ingeniør- og arkitekttenester med meir enn 500 medarbeidarar utanfor Noreg. Både omsetnad og talet på medarbeidarar er meir enn fordobla i perioden.

Multiconsult var involvert i byggjesaka på Stortinget. Stortinget gjekk til søksmål og kravde 125 millionar kroner frå selskapet. Multiconsult svarte då med å tilby ni millionar kroner.

