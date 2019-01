Fleire flypassasjerar – færre flygingar i Noreg

innenriks

Talet på flygingar gjekk ned med drygt 3.000, eller 0,4 prosent, frå 2017, melder Avinor.

– Trenden i flymarknaden fortset. Det viser at flyselskapa gjer ein betre jobb med å utnytte kapasiteten sin, med mellom anna fullare fly, samtidig som vi ser at mellom anna Oslo lufthamn har fleire store fly med plass til fleire passasjerar per flyging, seier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

22,5 millionar passasjerar reiste til eller frå Noreg på utanlandsflygingar. Det er her auken er størst.

For første gong sidan oppstarten i 2002 var Norwegian det største flyselskapet på Avinors flyplassar over eit heilt kalendarår med drygt 20,5 millionar. SAS hadde nesten 20,3 millionar passasjerar.

(©NPK)