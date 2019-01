Medlemsvekst for Human-Etisk Forbund

innenriks

Utmeldingstalet vart nesten fordobla i 2018 frå året før, samtidig som innmeldingstalet gjekk noko ned, skriv Fri Tanke.

Netto medlemsvekst enda på 874 personar. I 2018 melde 3.227 medlemmer seg ut, samtidig som 578 av medlemmene til forbundet døydde. Samtidig melde 4.653 personar seg inn.

Generalsekretær Trond Enger understrekar at Human-Etisk Forbund framleis har rekordhøge innmeldingstal.

– For dei fleste norske organisasjonar er rundt 5.000 innmeldingar i året veldig mykje. Vi opplever framleis ein rekordtilstrøyming til forbundet. Dei undersøkingane vi har tyder på at mange har eit positivt inntrykk av forbundet, så vi har eit stort potensial for vidare medlemsvekst, seier han.

Enger seier til Dagen at stadig fleire nordmenn ser på seg sjølve som ikkje-religiøse.

– Mange av desse følar seg nærast det humanistiske livssynet med trua på medmenneske, fridom, menneskerettar og vitskap. Det er livssynet vi står for, og eg jobbar for at så mange som mogleg som identifiserer seg med humanismen, skal tenke at Human-Etisk Forbund er det naturlege valet for dei, seier generalsekretæren til avisa.

(©NPK)