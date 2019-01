Kvinne funnen død i Bergen – mann sikta for drap

innenriks

Det er for tidleg for politiet å seie noko om relasjonen mellom dei to. Avlidne er norsk og mannen utanlandsk borgar, opplyser politiet.

Det var like etter klokka 2 natt til torsdag at politiet fekk melding via AMK om at ei kvinne var død i ei leilegheit i Bergen sentrum.

Politiet kom raskt til staden og arresterte ein mann. Arrestasjonen føregjekk ifølgje politiet utan dramatikk. Mannen er undersøkt av lege og sit torsdag i arresten på politihuset. Politiet vil få utnemnt forsvarar til mannen og ønsker å avhøyre han så snart som mogleg. Han er førebels sikta for drap.

Krimteknikarar undersøkjer leilegheita der kvinna vart funnen. Kvinna vil bli send til obduksjon. Pårørande er ikkje varsla, opplyser politiet.

Politiet opplyser at dei innleiingsvis vil etterforske breitt, men dei har ingen informasjon som tilseier at andre var til stades i leilegheita og involvert i døden til kvinna.

Politiet vil snart starte rundspørjing i huset der kvinna budde og vil drive krimtekniske undersøkingar i leilegheita torsdag.