Konfliktråda: – Fleire får ungdomsstraff

I 2017 var det 39 som fekk ungdomsstraff og 381 som fekk oppfølging, skriv Sekretariatet for konfliktråda i ei pressemelding.

Straffa består av eit ungdomsstormøte der ungdommen møter fornærma viss fornærma ønsker det, ein ungdomsplan med tiltak ungdommen må gjennomføre, og dessutan eit oppfølgingsteam som følgjer ungdommen tett i gjennomføringsperioden.

– Det er bra at dei nye straffereaksjonane blir nytta i aukande grad, og at påtalemakta og domstolen ser verdien av desse reaksjonane. Gjennom ungdomsstraff og ungdomsoppfølging må den unge lovbrytaren ta ansvar for konsekvensane av sine straffbare handlingar, seier Sigrid Bay, som er konstituert direktør for konfliktråda i Noreg.

– Den enkelte blir gitt tverrfagleg oppfølging ut frå det særskilde behovet sitt. Dette er ofte ungdommar med store utfordringar i livet som treng «sosiale» murar i staden for fengselsmurar.

Sidan dei nye reaksjonsformene vart innførte i juli 2014 er 198 dømt til ungdomsstraff og 1495 har fått ungdomsoppfølging. Narkotika, vald, truslar og seksuallovbrot utgjer hovuddelen av lovbrota.

Konfliktråda i Noreg fekk inn 7.864 saker i fjor. Det er 22 konfliktråd fordelt over heile landet med 550 meklarar.

