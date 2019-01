Kommunikasjonssjefen i UD går av

innenriks

– Alle gode ting må slutte ein gong, seier han til Medier24, etter at han kunngjorde avgangen i eit Facebook-innlegg tidlegare torsdag.

Andersen har vore kommunikasjonssjef i departementet sidan januar 2014. Han skal dei tre neste månadene ta sjefskurset til Forsvarets høgskole, men er usikker på kva framtida bringar utover det.

– Det er den mest spennande jobben eg nokosinne har hatt. Det er òg ein veldig krevjande jobb, og eg trur det er grenser for kor lenge ein kan ha ein slik jobb. No er eg ein av dei lengstsitjande kommunikasjonssjefane i UD, og no var det på tide å finne noko nytt, seier Andersen.

Underdirektør Kristin Enstad tiltrer som fungerande kommunikasjonssjef fram til ein fast erstattar er på plass.

(©NPK)