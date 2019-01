Huawei kan bli utestengt frå norsk 5G-utbygging

innenriks

– Noreg deler USA og Storbritannias bekymring og er bekymra for at private og statlege aktørar i Noreg er utsett for spionasje, seier Wara til nyheitsbyrået Reuters.

Han seier Noreg vurderer å slutte seg til andre vestlege land og nekte kinesiske Huawei å byggje infrastruktur for 5G-nettet, den neste generasjonen mobilnett. Både Telenor og Telia brukar utstyr frå Huawei i 4G-nettet og testar også 5G utstyr frå den kinesiske IT-giganten.

Allereie før jul skreiv E24 at Samferdselsdepartementet vurderer å innføre tiltak som «bidreg til å redusere sårbarheita i norske ekomnett».

– Vi ser at ekomnetta er avhengig av eit fåtal leverandørar, og at ein høg del av særleg basestasjonsutstyret blir levert av utstyrsleverandørar frå land Noreg ikkje har sikkerheitspolitisk samarbeid med, og dermed potensielt kan rammast av ei og same sårbarheit, opplyste settestatsråd Harald T. Nesvik (Frp) den gongen.

Det er tre leverandørar av slike ekomnett: Svenske Ericsson, finske Nokia og Huawei. Sistnemnde er den einaste som opererer utanfor Noregs sikkerheitspolitiske sfære.

