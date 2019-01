VG: Krav om 9 millionar euro i løysepengar for antatt bortført kvinne

innenriks

Ifølgje Aftenposten, som først omtalte saka, har politiet etterforska saka i full hemmelegheit.

Kvinna skal ha vorte bortført frå heimen sin i Lørenskog.

Ifølgje VG er kravet om løysepengar i kryptovalutaen monero, som er laga på ein måte som gjer at transaksjonane ikkje kan sporast.

Milliardformue

68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med Tom Hagen, som står på 172.-plass på Kapitals liste over Noregs rikaste personar med ein anslått formue på 1,7 milliardar kroner – i hovudsak tent på eigedom og sal av straum.

Ifølgje VGs opplysningar er det funne ei skriftleg melding på gebrokkent norsk i huset. Der skal det ha stått at 68-åringen ville bli drepen dersom politiet vart kontakta. Avisa skriv at politiet har brukt bilar med falske skilt når dei har køyrt til huset for å sikre spor – av frykt for kontraspaning.

Pressekonferansar

Politiet held ein pressekonferanse om den antekne bortføringa klokka 11 onsdag formiddag, og leiinga for etterforskinga vil ikkje svare på spørsmål før dette.

Svein Holden er bistandsadvokat for ektemannen Tom Hagen. Holden ønsker ikkje å kommentere saka førebels, men opplyser til NTB at han skal halde ein eigen pressekonferanse om saka onsdag ettermiddag. Tidspunktet blir kjent på pressekonferansen til politiet.