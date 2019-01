Stoltenberg: – Verda har vorte farlegare

innenriks

– Avtalar blir bygde ned, tollmurar blir bygde opp og internasjonale avtalar er under press, sa Stoltenberg då han onsdag talte til NHOs årskonferanse.

Han viser mellom anna til at Russland i fleire år har brote avtalen om mellomdistansevåpen frå 1987, som la ned forbod mot nye våpen. Det fører til at også avtaleverket mot atomvåpen står i fare for å forvitre, ifølgje Stoltenberg.

– Det overraskar meg kor lite merksemd dette får, seier han.

For å handtere aukande uvisse, må ein bidra til meir transatlantisk samarbeid, ikkje mindre, er den klare bodskapen til Nato-sjefen. Her bør Noreg gjere meir, understrekar han.

– Vi er det einaste landet med grense til Russland som ikkje brukar 2 prosent på forsvar. I ei meir usikker verd må vi investere i sikkerheit, seier Stoltenberg, som òg meiner det er svært viktig å styrkje det indre samhaldet i Nato og investere i alliansen for å sikre berekraft dei neste tiåra.

– Dette er no under press fordi mange land, spesielt USA, meiner det er ei urettferdig byrdefordeling i Nato, seier Stoltenberg, som åtvarar mot å tru at eit EU-forsvar kan erstatte det transatlantiske samarbeidet.

– Etter brexit vil 80 prosent av Natos inntekter komme frå land som ikkje er EU-land, konstaterer han.

