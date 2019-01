Prest vil servere alkohol – sluttar om han ikkje får løyve

innenriks

Til liks med dei fleste andre sokneråd i Noreg, har soknerådet i Narvik vedteke at altervinen skal vere utan alkohol. Det vil sokneprest Lars Riberth ha ein slutt på og har spurt om å få ha alkoholhaldig vin ved nattverd, skriv avisa Framover.

– Eg har bedt om at det må vere alkohol i vinen. Det er for at det skal kunne uttrykkje Kristus' blod. Då kan det ikkje vere manipulert vin som blir servert, seier soknepresten, som legg til at han ikkje veit nøyaktig korleis prosessen for å lage den alkoholfrie altervinen er.

– Men om alkoholen er fjerna og det er tilsett konserveringsmiddel i store mengder, så er den manipulert, seier han til avisa.

Presten viser til at det er skrive mange hyllekilometer om vinen som blir brukt ved nattverd.

– Det var alkohol i vinen som Jesus brukte for 2.000 år sidan, og slik har det vore opp gjennom heile historia, påpeikar han.

Diskusjonane om altervinen har no halde på i eitt år utan at soknerådet i Narvik har klart å konkludere.

Torsdag er det kalla inn til møte i Narvik kyrkjelyd, der berre eit rådgivande vedtak kan bli fatta. Soknerådet har det siste ordet i saka. Men skulle dei seie nei, meiner Riberth han må søke seg bort og finne ein annan stad å jobbe.

