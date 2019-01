Politiet har vurdert risikoen for andre familiar

innenriks

– Det er vurdert og det er sendt ut ei varsling til dei andre politidistrikta i Noreg rundt det temaet, og det er også eit tema frå tidlegare, sa politiinspektør Tommy Brøske, leiar for felles eining for etterretning og etterforsking i Aust politidistrikt på ein pressekonferanse onsdag formiddag.

Han kan ikkje sjå bort frå at også andre familiar kan bli utsette for bortføring eller forsøk på bortføring, og seier politiet er kjent med at element i denne saka har trekk ein har sett i liknande saker internasjonalt.

– Viss ein ser ut over Noregs grenser, så ser vi at det har vore fleire tilfelle av liknande karakter, seier Brøske.

– Løysinga her for val av innfriing av løysepengesum, er vi ikkje kjent med internasjonalt, seier han.

Aftenposten har kartlagt ni liknande saker internasjonalt, skriv avisa.

Brøske seier det ikkje har føregått verbal kommunikasjon med dei som har kravd løysepengar. Det blir nytta ei digital kommunikasjonsplattform, og den tekniske løysinga utpressarane nyttar, inneber at ein betalar når ein svarar.

– Etterforskinga er svært krevjande, og det er element ved kommunikasjonsforma som ikkje legg opp til spesielt god kommunikasjon. Dette er eit praktisk døme på at kriminaliteten blir forandra, seier Brøske.

