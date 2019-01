Politiet: Signal frå ytterlegare to skredsøkarar fanga opp i Tamokdalen

innenriks

Dermed er det lokalisert fire skredsøkarar i skredet i Tamokdalen i Troms der fire skituristar framleis er sakna.

Funnet vart gjort under helikoptersøk i området natt til onsdag. Avstanden mellom signala som vart plukka opp frå to skredsøkarar fredag og signala i søket til natta, gjer at politiet ser bort frå at det dreier seg om dei same skredsøkarane.

– Resultatet av søket er at vi har eit definert område som skal leitast gjennom ytterlegare i søket etter dei sakna, opplyser Troms politidistrikt.