Politiet: – Ingen livsteikn frå bortført kvinne på Romerike

– Men vi har heller ikkje motteke nokon teikn på at ho ikkje er i live, understreka politiinspektør Tommy Brøske, leiar for felles eining for etterretning og etterforsking i Aust politidistrikt, på ein pressekonferanse onsdag formiddag.

Vidare sa han at politiet berre har hatt avgrensa dialog med den antekne kidnapparen, og dei ikkje har noka aning om kven det er.

– Gjerningspersonen har valt ei digital kommunikasjonsplattform som i svær lita grad gjer mogleg kommunikasjon. Det har ikkje vore munnleg kontakt, seier Brøske.

Politiet opplyser også at dei har rådd familien til den antatt bortførte 68-åringen til ikkje å innfri kravet om løysepengar.

