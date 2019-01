Noreg skal ta imot 900 flyktningar frå Kongo og 500 frå Sør-Sudan

innenriks

Det er Stortinget som kvart år i statsbudsjettet avgjer kor stor kvoten med overføringsflyktningar skal vere. Totalt er kvoten for overføringsflyktningar på 3.000 personar i år.

Kva flyktninggrupper som skal utgjere kvoten, blir avgjort av Justis- og beredskapsdepartementet, som har bestemt denne fordelinga i år:

– 900 kongolesiske flyktningar i Uganda.

– 750 syriske flyktningar i Libanon og inntil 250 syriske flyktningar i Jordan

– 500 sørsudanske flyktningar i Etiopia

– 450 flyktningar som blir evakuerte frå Libya eller andre land i Nord-Afrika

I tillegg kjem 150 opne plassar og 60 medisinske plassar som blir talt mot delkvotane slik at totalen ikkje overstig 3.000.

Justisdepartementet skriv i eit brev til Utlendingsdirektoratet (UDI) at dei legg til grunn at UDI, IMDi og Politiets utlendingseining deltek i alle uttakskommisjonane, og at Politiets tryggingsteneste deltek i uttakskommisjonane for å velje syriske flyktningar og flyktningar som blir evakuerte frå Libya.

Intervjua av flyktningar som blir evakuert frå Libya, skal gjerast i Romania. I retningslinjene frå Justisdepartementet heiter det at utsette kvinner er ei prioritert gruppe. I tillegg skal familiar med barn under 18 år prioriterast.

Overføringsflyktningar, ofte omtalt som kvoteflyktningar, er personar som vanlegvis er registrerte som flyktningar hos FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR), men som ikkje kan bli tilbydd ei varig løysing i det landa dei er i, og som derfor kan bli tilbydd busetjing i eit tredje land.

Det er FNs høgkommissær for flyktningar som fremmar søknadene for overføringsflyktningane, og UDI avgjer kven av dei som får komme til Noreg. UDI organiserer reisa og har på førehand avklart i kva for kommune dei skal bu i.

Asylsøkarar som kjem til Noreg på eiga hand, er ikkje medrekna i den årlege flyktningkvoten.

