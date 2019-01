Mildt blaff blir erstatta av rolegare, kaldare vêr

innenriks

Mens folk nord i landet, særleg på Svalbard, førebur seg på tøffe tak denne veka, ser det ut til at ein kan puste ut igjen frå helga. Samtidig med at vinden løyar, forsvinn mildvêret.

– Det kraftige lågtrykket på torsdag gir eit blaff av mild luft med plussgrader heilt opp til 800–1.000 meter høgde både i Sør-Noreg og Nord-Noreg, men så blir det raskt kaldare igjen, melder Meteorologisk institutt.

Frå stor til bris

På Svalbard, der det er varsla full storm torsdag, skal det verste vêret vere over fredag. Det blir rett nok varsla nordaustleg liten storm utsette stader frå fredag ettermiddag, men om kvelden minkar det til stiv kuling. Litt snø blir det, mest i aust. I helga roar vinden seg til labar bris, og temperaturane fell ned mot minus 13–14 grader.

Austlandsområdet får òg smake plussgradene før gradestokken igjen viser minus. I helga kjem temperaturen ned i 6–7 blå, mens det tysdag neste veke kan bli kaldare enn 10 minus. Med litt snø i løypene kan det bli fine forhold for langrennsfolket. Det ser ikkje ut til at plussgradene greier å smelte bort skiføret.

Plussgrader i vest

I bergensområdet er det likevel berre plussgrader i sikte dei kommande dagane, ifølgje langtidsvarselet. Temperaturen vil liggje på mellom 0 og 5 grader til over helga, med skya vêr og litt regn, særleg søndag.

Snøskredfaren er det for tidleg å seie noko om for helga og den kommande veka, men med faregrad raudt for Troms og Svalbard er det grunn til å vere på vakt og følgje med på Varsom.no.

På Nord-Vestlandet ser regnet òg ut til å setje inn frå søndag, og der fortset det truleg utover i neste veke. Også der løyar vinden. I Ålesund blir det varsla om nokre få plussgrader og lett til labar bris.

Trøndelag må tole ein del regn fredag og laurdag før snøen byrjar å lave ned. Med stabilt kaldt vêr ser det ut til å bli gode skiforhold igjen der òg.

(©NPK)