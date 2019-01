Ulvemotstandarar frå heile landet samla til protest i Oslo

innenriks

Demonstrasjonen, som har fått namnet «Rovdyrpolitisk fakkeltog», har allereie samla nærare 5.000 støttespelarar på Facebook, og arrangørane ventar fleire tusen deltakarar tysdag kveld.

– Det blir nok taktfaste kamprop. Folk har reist lang veg. Det er folk her som starta halv elleve i dag, og som er på veg inn til byen. Folk kjem langvegesfrå, dei er veldig innbitne, seier leiar Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag til NTB.

Mange bussar

Han er på ein av mange bussar som fraktar demonstrantar inn mot hovudstaden frå distrikta. Dei reagerer på rovdyrpolitikken til regjeringa, som dei meiner er eit brot på rovdyrforliket frå Stortinget, og dei meiner at han vil føre til meir ulv.

– Vi opplever at regjeringa og klima- og miljøministeren ikkje forstår heilt kva for følgje det har for oss som lever i områda der ulven er. Vi vil ikkje fjerne ulven, men vi kan ikkje ha fri vekst av ulv. Det får ganske store konsekvensar når ulvetalet aukar. Dette såg vi sist i sommar, mellom anna i Nord-Østerdalen, der over 800 sau vart drepne. Det er ei forferdeleg belasting for folk som har gått heile sommaren og leita etter sau som anten er drepe eller skadd, seier Aas-Eng.

– Samlar folk frå heile landet

Trass i oppmoding frå rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokkar i ulvesona, bestemde regjeringa i desember at berre Slettås-flokken skal takast ut. Avgjerda går ut på at det skal fellast 29 ulv, av dei tre i ulvesona.

– Dette er ein stor demonstrasjon, som samlar folk frå heile landet mot forvaltinga til regjeringa av ulveforliket. Vi kjempar for gjennomføring av forliket, seier Aas-Eng.

Ulvetilhengjarane meiner på si side at regjeringa går for langt ved å felle ein flokk innanfor ulvesona.

