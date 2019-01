Tørkeramma bønder får nær 2,5 milliardar kroner i erstatning

innenriks

– Fjoråret vart eit svært vanskeleg år for veldig mange i landbruket, seier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) til NTB.

Ved utgangen av 2018 var det utbetalt 1,6 milliardar kroner i erstatning til bønder som fekk øydelagt avlingane sine på grunn av tørkesommaren, ifølgje tal som Landbruksdirektoratet offentleggjorde måndag kveld.

Rekorderstatninga fordeler seg på drygt 11.000 ferdig behandla søknader. Framleis står 4.000 søknader i kø for å bli behandla – noko som fort kan gi fleire hundre millionar i utbetalingar samla.

Ikkje over

– I tillegg hadde vi den såkalla tørkepakka i form av ein tilleggsproposisjon i fjor sommar på 525 millionar kroner. Totalt er vi godt over 2 milliardar og nær 2,5 milliardar kroner før tørkeoppgjeret er over, seier Hoksrud.

Han legg til at dei siste ti åra er det tre gonger utbetalt erstatningar over 75 millionar kroner – men under 100 millionar kroner.

– Når vi no passerer 2 milliardar, seier det mykje om omfanget og kor krevjande fjoråret var. Framleis møter eg bønder som er bekymra for om dei har nok fôr til resten av vinteren. Utfordringane er ikkje over, seier Hoksrud.

Oppland på topp

Oversikta frå Landbruksdirektoratet viser at bøndene på Austlandet vart hardast ramma av tørkesommaren. Ved årsskiftet fordeler utbetalingane seg slik, med eit snitt per søkar på 142.000 kroner:

Oppland: 390,6 millionar kroner fordelt på 2.927 søkarar.

Akershus: 186,2 millionar kroner fordelt på 1.763 søkarar.

Buskerud: 176,8 millionar kroner fordelt på 1.527 søkarar.

Østfold: 164,4 millionar kroner fordelt på 1.896 søkarar.

Hedmark: 159,8 millionar kroner fordelt på 1.458 søkarar.

Blant kommunane toppar Gjøvik med 42,7 millionar kroner til 228 søkarar, følgd av Ringsaker 40,8 millionar kroner til 380 søkarar), Østre Toten (37,5 millionar kroner til 285 søkarar), Gran (35 millionar kroner til 276 søkarar) og Gausdal (34,2 millionar til 200 søkarar).

Øydelagt av regn

Ifølgje Landbruksdirektoratet var det ikkje berre ekstrem tørke som øydela for bøndene i fjor.

For mange bønder i Trøndelag, Rogaland og Hordaland vart ein estimert tredje slått ramma av dei store nedbørsmengdene som kom i løpet av hausten. Dette er forklaringa på at utbetalingane no overskrid prognosane som vart utarbeidd tidleg på hausten i fjor.

