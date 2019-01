Sunnmøring tiltalt for å ha bestilt overgrep mot 65 asiatiske jenter

innenriks

Amerikanske FBI fanga opp mannen som ein del av ei større etterforsking og varsla norsk politi, melder TV 2.

Mannen skal ha bestilt overgrepa via ei teneste for videochat. Dei yngste offera skal vere så unge som tre-fire år. Jentene er ikkje identifiserte.

Pensjonisten skal ha sendt nesten ein halv million kroner til utlandet i samband med chattinga, ifølgje Sunnmørsposten.

Då han møtte i Søre Sunnmøre tingrett, forklarte han at han gjerne ville hjelpe dei han hadde komme i kontakt med og at pengane òg hadde gått til utdanning for ei kvinne.

Mannen erkjente straffskyld for fleire tilhøve, men tok fleire atterhald. Han sa mellom anna at han kjente til overgrep, men at dei ikkje skjedde på oppfordringa frå han. Han nekta for fleire av tiltalepunkta.

Politiet fann 36.000 overgrepsbilde og videoar då dei ransaka bustaden til mannen.

