Sivilforsvaret testar varslingsanlegg onsdag

Signalet blir sendt i tre seriar med opphald på eitt minutt mellom seriane. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i til dømes radio, TV, internett og sosiale medium.

Varslingsanlegga kan bli brukt både i fred og krig for å varsle folk ved akutt fare.

– I fredstid kan varslingsanlegga mellom anna brukast ved industriulykker med etterfølgjande utslepp av giftige eller farlege stoff. Mens i krig kan anlegga òg brukast ved fare for flyangrep, seier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

– Varslingsanlegga er stort sett plassert i byar og tettstader, langs veg og jernbanelinjer der det blir frakta farleg gods, og ved verksemder som kan sleppe ut giftige eller farlege kjemiske stoff. Signala kan høyrast av over halvparten av befolkninga, fortset ho.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, halde ved like og drifte varslingsanlegga. Politiet har ansvaret for å utløyse varsling i fredstid.

