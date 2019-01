Klart færre tamrein påkøyrde av toget i 2018

innenriks

– Den gledelege nedgangen kjem både av naturlege variasjonar og at tiltak for å hindre påkøyrsler verker betre enn før, seier områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor.

Det er særleg på Nordlandsbanen at mange tamrein blir påkøyrde. Her var det ein nedgang i talet på drepne dyr på rundt 40 prosent – frå 566 i 2017 til 350 i fjor.

Sjølv om både vêrforhold, snømengder og beitemoglegheiter speler inn, fastslår Brækkan at verknadene av tiltak mot tamreinpåkøyrsler på Nordlandsbanen no kjem til syne.

– Går vi inn i statistikken, ser vi at 63 tamrein vart drepne i siste kvartal 2018 mot heile 415 i siste kvartal 2017. Hausten og vinteren er den tida på året det er flest påkøyrsler, seier han.

