Fellingsløyve på ulv i Finnmark

innenriks

Reineigarar fann før jul ei rein som var drepen av ulv, og to simler vart funne på nyåret, skriv NRK. Derfor er det no gitt fellingsløyve på ulven i Øvre Pasvik, skriv Sør-Varanger avis.

I oktober og november stod to ulvar bak meir enn 60 drap reinsdyr og sauer i Indre Finnmark. Etter at det vart gitt fellingsløyve, vart begge ulvane skotne.

– Det har vore ein streifulv nesten kvar vinter dei siste åra. Men det at det er skote to ulv, og at det er gitt fellingsløyve på ein tredje, det er svært uvanleg, seier rovviltansvarleg Magne Asheim i Statens naturoppsyn (SNO).

Siste skadefelling på ulv i Finnmark var i 2005 då ein innvandra finsk-russisk hann vart skoten i Sør-Varanger.

Stortinget har avgjort at det ikkje skal etablerast ulveflokkar der det er tamreindrift – altså frå Røros og nordover. Derfor har fellingsløyva i Nord-Noreg vorte gitt utan at det har oppstått store konfliktar.

Tysdag kveld blir det arrangert fakkeltog i Oslo mot ulvepolitikken til regjeringa. Frå Finnmark, Troms og Nordland reiser folk med fly for å delta og vise støtte til dei som lever i ulvesona. Laurdag 12. januar blir det motdemonstrasjon i regi av dyrevernorganisasjonen NOAH.

(©NPK)