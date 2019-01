Fare for ekstremt kraftige vindkast på Svalbard

innenriks

Farevarselet gjeld for Nordenskiöld Land torsdag og har oransje nivå. Det kan hende farenivået blir endra til raudt innan torsdag, opplyser Meteorologisk institutt.

Varselet kjem av eit lågtrykk som er venta å utvikle seg til eit stormsenter aust for Grønland seint onsdag eller tidleg torsdag. Torsdag er lågtrykket venta å legge seg mellom Nord-Noreg og Svalbard. Det kjem til å utviklast to senter i lågtrykket, og det nordlege senteret vil skape eit kraftig austleg vindfelt over Spitsbergen som lokalt kan gi sterk storm og kanskje orkan.

På utsette stader kan vinden komme opp i 45 meter per sekund.

Også i Nord-Noreg kjem vinden til å merkast. Her blir det venta storm frå sørvest med moglegheit for svært kraftige vindkast.

Kommunikasjonsrådgivar Terje Carlsen ved Sysselmannen på Svalbard opplyser til NTB at dei ser an situasjonen og vurderer fortløpande om det blir nødvendig å evakuere folk i dei skredutsette områda i Longyearbyen.

På Nordenskiöld Land, der dei største busetjingane på Svalbard ligg, er snøskredfaren framleis på faregrad 3 – betydeleg for onsdag. Det er førebels ikkje gitt noko varsel for torsdag.

