Equinor sel verdas første flytande vindmølle

Hywind Demo vart plassert i havet vest av Karmøy i 2009, og bygginga kosta nær 400 millionar kroner, kor 59 millionar var bidrag frå Enova. Prisen på vindmølla er konfidensiell, men gründer og eigar av Unitech, Bernt Hellesø, kallar den rimeleg og fornuftig, skriv Teknisk Ukeblad.

Konstruksjonen til vindmølla veg totalt 5.300 tonn, og turbinen har ein kapasitet på 2,3 megawatt som årleg kan forsyne 400 husstandar med straum. Unitech får med kjøpet mellom anna moglegheita til å teste ut nye høgspentkablar.

– Dessutan vil kabelen som no ligg mellom Hywind-mølla og landsfallet på Sandve i Karmøy, ha kapasitet til auka straumproduksjon. Dermed vil vi invitere fleire aktørar som kan teste ut andre typar flytande havvindmøllar og annan teknologi. Vi ønsker å legge til rette dette området til beste for fleire aktørar som vil utvikle teknologi innan fornybar energiproduksjon til havs, seier Hellesø.

Han reknar med at Hywind vil produsere straum i minst ti år til. Unitech har òg planar om å byggje ein base for samanstilling av flytande havvindmøllar av typen Hywind i Tømmervika på Stord. Det er her Hywind Demo til sist vil bli demontert.

