Eldre i Andøy fekk fiskebollar frå dagen før på julaftan

Det var Vesterålen Online som først skreiv om julemiddagen som vart levert heim til pleietrengande eldre som ikkje har fått sjukeheimsplass i Andøy kommune. Sidan er historia om julemiddagen hyppig sitert, omtalt og delt.

– Eg drog heim til faren min for å vere saman med han nokre timar på julaftan. Då kunne han fortelje at kommunen hadde levert fiskebollar i kvit saus til middag. Eg hadde heldigvis med meg ein juletallerken med litt julemat, seier Irene Eilertsen til NRK.

Middagen er den same som vart servert bebuarane på Andøy bu- og behandlingssenter vesle julaftan. Eilertsen skreiv brev til kommunen, som ho førebels ikkje har fått svar på. I lokalsamfunnet har likevel reaksjonane strøymt på. Dei er ikkje positive.

– Eg har fått masse reaksjonar. Eg la dette ut på Facebook, og eg har fått massevis av kommentarar og folk ber meg om å stå på. Folk er sjokkert, seier Eilertsen, som fortel at ho synest det er trist, ikkje berre for faren, men for alle som opplevde det same.

– Ein skal ikkje servere fiskebollar på julaftan, det er ikkje sånn det skal vere. Viss dette stemmer, så vil det bli følgt opp, for å hindre at det skal skje på nytt, seier rådmann Kirsten Lehne Pedersen i Andøy til NRK.

